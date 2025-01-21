Стало известно об открывшем стрельбу после нападения мигрантов российском депутате

Депутат ГД Матвеев: Депутат райсовета Турусин стрелял при нападении мигрантов

Депутат Кировского райсовета Самары Сергей Турусин открыл стрельбу из травматического пистолета при нападении мигрантов. Об этом стало известно из публикации депутата Госдумы Михаила Матвеева в Telegram.

Как рассказал парламентарий, Турусин оказался в центре конфликта, возникшего у приезжих из Азербайджана с одной из местных жительниц. Женщина попросила депутата Турусина сопроводить ее в безопасное место, и при попытке уехать с места инцидента мигранты напали на депутата с ножами.

«Отъезд пожаловавшейся на дебоширов "свидетельницы" не понравился разгоряженным южанам: они обступили машину депутата и стали бить в ней стекла, и тыкать внутрь ножами, требуя выдать беглянку», — рассказал Матвеев. По его словам, в ответ на эти действия Турусин стрелял из травматического пистолета.

Депутат Госдумы заявил, что его возмутила дерзость мигрантов. Кроме того, он задал вопрос о действиях полиции. «Где ОМОН, который должен был повязать всю гоп-компанию», — написал в блоге Матвеев.