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12:05, 21 января 2025Россия

Стало известно об открывшем стрельбу после нападения мигрантов российском депутате

Депутат ГД Матвеев: Депутат райсовета Турусин стрелял при нападении мигрантов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Михаила Матвеева

Депутат Кировского райсовета Самары Сергей Турусин открыл стрельбу из травматического пистолета при нападении мигрантов. Об этом стало известно из публикации депутата Госдумы Михаила Матвеева в Telegram.

Как рассказал парламентарий, Турусин оказался в центре конфликта, возникшего у приезжих из Азербайджана с одной из местных жительниц. Женщина попросила депутата Турусина сопроводить ее в безопасное место, и при попытке уехать с места инцидента мигранты напали на депутата с ножами.

«Отъезд пожаловавшейся на дебоширов "свидетельницы" не понравился разгоряженным южанам: они обступили машину депутата и стали бить в ней стекла, и тыкать внутрь ножами, требуя выдать беглянку», — рассказал Матвеев. По его словам, в ответ на эти действия Турусин стрелял из травматического пистолета.

Депутат Госдумы заявил, что его возмутила дерзость мигрантов. Кроме того, он задал вопрос о действиях полиции. «Где ОМОН, который должен был повязать всю гоп-компанию», — написал в блоге Матвеев.

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