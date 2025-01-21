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16:33, 21 января 2025Культура

Татьяна Буланова стала зарабатывать больше

Татьяна Буланова заявила, что ее гонорар повысился благодаря моде на хиты 90-х
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Певица Татьяна Буланова рассказала, что ее гонорар за выступления повысился благодаря моде на хиты 90-х. Ее цитирует «Общественная Служба Новостей».

При этом артистка не стала раскрывать сумму, которую получает за выступление. «Наверное, вот уже третий год, как у меня стало больше концертов, каких-то частных мероприятий. На самом деле у вокалистов нашего периода всегда были и есть слушатели», — сказала она, отметив, что есть «поколение детей 90-х», для которых песни популярных в тот период артистов ассоциируются с детством.

Ранее Татьяна Буланова, которая летом 2023 года вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева, раскрыла секрет счастливой жизни с молодым мужем.

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