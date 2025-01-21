Теряющему эрекцию во время секса 60-летнему мужчине дали совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет 60-летнему мужчине, теряющему эрекцию во время секса и переживающему о собственной порнозависимости. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам автора письма, его жене 39 лет, и она очень привлекательна. Чтобы поддерживать эрекцию, он принимает стимулирующие препараты, однако они не всегда помогают, из-за чего во время секса у него возникают проблемы с потенцией. При этом во время мастурбации этого никогда не происходит. «Во время мастурбации я смотрю порно, включаю его, и чтобы прийти в форму перед половым актом — моя жена не любит прелюдию и позволяет мне самому "подготовиться" к процессу. В 50 процентах случаев, когда мы с ней начинаем заниматься сексом, у меня пропадает эрекция, и тогда она разрешает мне мастурбировать, глядя на нее», — пожаловался мужчина. Он переживает, что на потенцию влияют зависимость от порно, отсутствие прелюдии, лекарство и тревога.

В ответ Юзвяк отметил, что его смущает отношение жены автора письма к сексу. По мнению коуча, женщина могла бы принимать больше участия на начальном этапе. Он предложил мужчине спросить, что бы ее могло возбудить и заставить быть активнее во время прелюдии. «Позиция "поторопись и покончи с этим" вряд ли поможет справиться с проблемами, которые побудили вас написать письмо. Если вам наскучили механические движения и вы жаждете прелюдии, она не появится волшебным образом, Возможно, вам придется поработать, например, посетить семейного консультанта или сексопатолога», — считает эксперт.

Кроме того, Юзвяк порекомендовал проконсультироваться с врачом для подбора оптимальных средств поддержания эрекции, а также на время отказаться от мастурбации и посмотреть, сделает ли это секс ярче. В то же время коуч отметил, что в зависимость от порнографии не верит, так как любовь к самоудовлетворению отличается отсутствием синдрома отмены. В подтверждение своего мнения Юзвяк привел мнение сексопатолога Дэвида Лея, утверждающего, что понятие зависимости от порнографии обычно является культурным.

Ранее Юзвяк дал совет мужчине, который пожаловался на сложную ситуацию в спальне: ему не доставляет удовольствия обычный секс, а жена отказывается от экспериментов. Специалист попросил мужчину решить для себя, скучен ли ему секс в принципе или интим именно с женой, а после все-таки попытаться выяснить, чего бы хотелось женщине.