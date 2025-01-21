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13:46, 21 января 2025Мир

Трамп оценил потери ВСУ в сотни тысяч солдат

Трамп: Потери ВСУ в конфликте с Россией составляют порядка 700 тысяч солдат
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией составляют порядка 700 тысяч солдат. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Politico.

«Около 700 тысяч украинских солдат убито», — подчеркнул американский лидер.

Трамп оценил потери ВСУ в сотни тысяч солдат и указал на затяжной характер конфликта на Украине. По его словам, США располагают цифрами о потерях сторон.

Ранее Трамп прокомментировал свое обещание по Украине фразой «есть еще полдня». Президент США ответил на вопрос о своем обещании завершить конфликт на Украине за сутки после вступления в должность.

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