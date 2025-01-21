Трамп прокомментировал свое обещание по Украине фразой «есть еще полдня»

Трамп заявил, что у него есть еще полдня на завершение конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп высказался о своем обещании завершить конфликт на Украине за сутки после вступления в должность. Трансляция доступна на YouTube.

Политик отметил, что прошло лишь полдня с момента его прихода к власти. «У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть», — заявил он.

До президентских выборов Трамп неоднократно заявлял, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» в случае своей победы. Однако затем он признал, что это сложнее, чем он думал.