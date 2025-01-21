Трамп распорядился вернуть госслужащих с удаленной работы в офис на полный день

Президент США Дональд Трамп распорядился вернуть американских госслужащих с удаленной работы в офис на полный рабочий день. Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте Белого дома.

«Руководители всех департаментов и агентств исполнительной власти должны в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для прекращения работы в удаленном режиме и потребовать от сотрудников вернуться к работе очно в соответствующие места службы на полный рабочий день», — отмечается в тексте.

При этом подчеркивается, что главы департаментов и агенств могут делать исключения и переводить сотрудников в удаленный формат в случае необходимости.

20 января республиканец Дональд Трамп принес присягу и официально вступил в должность президента США. В первые часы после инаугурации политик подписал десятки документов, отменив 78 решений своего предшественника Джо Байдена.