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09:05, 21 января 2025Путешествия

Тревел-блогерша назвала отличающие россиянок за границей особенности

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Российская тревел-блогерша назвала отличающие ее соотечественниц за границей особенности. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«Первое, чем мы точно отличаемся от большинства европеек, — это ухоженный внешний вид. Макияж, маникюр, сочетание одежды — это все характерно для нас, русских, большинство молодых женщин из разных стран Европы за собой не следит так, как это делаем мы», — объяснила автор публикации.

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Кроме того, по ее словам, европейским женщинам нравится быть сильными и независимыми, поэтому среди них женственные россиянки сильно выделяются. Также соотечественниц можно всегда узнать по одежде — чаще всего они выглядят нарядно.

Ранее эта же тревел-блогерша описала поездку в Европу фразой «жизнь в России в разы лучше». Она гостила у подруги в Словении и заметила, что там не все так идеально, как кажется на первый взгляд.

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