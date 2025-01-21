У звезды «Солдат» резко ухудшилось состояние здоровья

Shot: У актера Бориса Эстрина начали отниматься ноги на фоне сахарного диабета

Состояние здоровья актера и звезды сериала «Солдаты» Бориса Эстрина резко ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 55-летний артист обратился к врачам с жалобами на онемение, сильную усталость в мышцах ног и боль во время передвижения. Медики диагностировали у Эстрина сахарный диабет второго типа с осложнениями и нарушения работы центральной нервной системы.

Отмечается, что актер также страдает от постоянных болей и головокружений, испытывает вялость и слабость.

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