Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:22, 12 января 2025Культура

Российскому актеру запретили пить алкоголь

Врачи запретили актеру Косыреву пить алкоголь из-за проблем с печенью
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Евгений Косырев

Евгений Косырев. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Актеру театра имени Вахтангова Евгению Косыреву запретили пить алкоголь из-за проблем с печенью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в конце года артист попал в больницу. Врачи стабилизировали Косырева, но предупредили, что дальнейшее употребление алкоголя может ухудшить его состояние.

После этого актер оформил письменный отказ и выписался из больницы. Ему предстоит наблюдаться у специалистов и избегать алкоголя.

24 декабря Косырева госпитализировали из театра Вахтангова в Москве перед спектаклем «Утиная охота». Его доставили в реанимацию с болями в животе и слабостью. Перед этим в течение нескольких дней у актера была высокая температура.

Позже стало известно, что состояние актера резко ухудшилось. Источник Mash сообщал, что Косырев находился на кислородной поддержке. В театре рассказали, что в следующих спектаклях вместо Косырева будет играть другой актер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве задумались о проведении выборов из-за требований Москвы о легитимности. Это может говорить о скорых переговорах

      Российскому актеру запретили пить алкоголь

      Актер с ДЦП заживо сгорел в Калифорнии

      Следком займется делом о забытом на холоде в Казани полуторагодовалом малыше

      На Западе призвали НАТО немедленно начать переговоры с Россией

      Российская армия освободила населенный пункт в Харьковской области

      Армия России взяла под контроль населенный пункт в зоне СВО

      Шольц сделал неожиданное заявление о Путине и Трампе

      Министр обороны Польши спрогнозировал повышение военных расходов НАТО

      Губернатор оценил обстановку на поврежденном в результате атаки ВСУ предприятии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше