Российскому актеру запретили пить алкоголь

Врачи запретили актеру Косыреву пить алкоголь из-за проблем с печенью

Актеру театра имени Вахтангова Евгению Косыреву запретили пить алкоголь из-за проблем с печенью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в конце года артист попал в больницу. Врачи стабилизировали Косырева, но предупредили, что дальнейшее употребление алкоголя может ухудшить его состояние.

После этого актер оформил письменный отказ и выписался из больницы. Ему предстоит наблюдаться у специалистов и избегать алкоголя.

24 декабря Косырева госпитализировали из театра Вахтангова в Москве перед спектаклем «Утиная охота». Его доставили в реанимацию с болями в животе и слабостью. Перед этим в течение нескольких дней у актера была высокая температура.

Позже стало известно, что состояние актера резко ухудшилось. Источник Mash сообщал, что Косырев находился на кислородной поддержке. В театре рассказали, что в следующих спектаклях вместо Косырева будет играть другой актер.