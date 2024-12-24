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22:12, 24 декабря 2024Культура

Актера Косырева госпитализировали перед спектаклем в Москве

Актера Евгения Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress

Актера Евгения Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова в Москве перед спектаклем «Утиная охота». Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседница агентства рассказала, что Косырев прибыл в театр и плохо себя почувствовал, в результате чего его госпитализировали. Постановка состоялась без участия актера, его роль исполнил Аскар Галимов.

Как сообщает РЕН ТВ, у Косырева диагностировали проблемы с печенью и брюшной полостью.

Ранее в Москве госпитализировали известного российского теле- и радиоведущего, актера и шоумена Сергея Белоголовцева. У артиста предварительно был диагностирован аппендицит, после чего его госпитализировали в хирургическое отделение.

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