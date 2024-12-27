Состояние госпитализированного актера Косырева резко ухудшилось

Mash: актер Косырев находится в тяжелом состоянии после госпитализации

Состояние актера Евгения Косырева, которого госпитализировали из театра, резко ухудшилось. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, артист находится в тяжелом состоянии на кислородной поддержке. Отмечается, что в день спектакля Косырева доставили в реанимацию с болями в животе и слабостью. Накануне у него в течение нескольких дней была высокая температура и увеличился живот. В медучреждении актеру провели операцию по откачке жидкости из брюшной полости, пишет Mash.

Это была вторая госпитализация Косырева за месяц, уточняет канал. «Первый раз увезли в больницу в начале месяца — тогда ему провели дренирование брюшной полости и откачали 20 литров жидкости», — говорится в сообщении. Отмечается, что проблемы со здоровьем у артиста возникли на фоне заболевания печени, возникшего из-за злоупотребления алкоголем.

В театре сообщили, что в следующих спектаклях вместо Косырева будет играть другой актер.

Ранее Евгения Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова в Москве перед спектаклем «Утиная охота».