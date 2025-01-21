Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:49, 21 января 2025Экономика

Отгрузка нефти в одном из российских портов резко упала

Bloomberg: Отгрузка нефти из порта Усть-Луга резко снизилась в последние недели
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В последний месяц отгрузки нефти из Усть-Луги, где расположен ключевой российский порт в Балтийском море, резко упали по неизвестным причинам. Об этом со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов пишет Bloomberg.

Так, во второй половине декабря из 14 запланированных партий отгружены были только 8, а в январе поставки идут почти в два раза медленнее, чем обычно в этом месяце. Предположительно, совокупный объем окажется самым низким с июля 2021 года.

Как отмечает агентство, такая статистика ставит большие вопросы по поводу реальных нефтяных потоков России и влияния на них западных санкций. Погодными условиями объяснить снижение экспорта не получается, а связать ситуацию в январе с атакой украинских беспилотников сложно уже по той причине, что падение поставок началось в декабре.

Авторы материала предполагают, что ситуация может свидетельствовать об угрозах поставкам российской нефти из-за последних ограничительных мер. Речь о том, что простой танкеров с партиями груза вдали от портов не позволяет им выполнять рейсы.

Ранее стало известно, что после объявления 10 января о введении новых санкций США десятки танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь и не могут войти в порты направления.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прокомментировал желание Трампа урегулировать конфликт в 2025 году

      На Украине арестовали полковника ВСУ за провал обороны в Харьковской области

      Оппозиция Словакии провалила попытку сместить Фицо из-за секретного отчета

      Путин провел переговоры с президентом Египта

      Раскрыты секреты поддержания здорового веса при недостатке активности

      Российские подростки похитили деньги из кассы экипировочного центра

      Для чиновников российского региона ввели лекции о православии и духовном развитии

      Москвичам пообещали оттепели

      Собчак высмеяла образ Мелании Трамп фразой «Шапокляк очень стильная»

      Зигующий Илон Маск стал мемом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше