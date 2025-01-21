Отгрузка нефти в одном из российских портов резко упала

Bloomberg: Отгрузка нефти из порта Усть-Луга резко снизилась в последние недели

В последний месяц отгрузки нефти из Усть-Луги, где расположен ключевой российский порт в Балтийском море, резко упали по неизвестным причинам. Об этом со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов пишет Bloomberg.

Так, во второй половине декабря из 14 запланированных партий отгружены были только 8, а в январе поставки идут почти в два раза медленнее, чем обычно в этом месяце. Предположительно, совокупный объем окажется самым низким с июля 2021 года.

Как отмечает агентство, такая статистика ставит большие вопросы по поводу реальных нефтяных потоков России и влияния на них западных санкций. Погодными условиями объяснить снижение экспорта не получается, а связать ситуацию в январе с атакой украинских беспилотников сложно уже по той причине, что падение поставок началось в декабре.

Авторы материала предполагают, что ситуация может свидетельствовать об угрозах поставкам российской нефти из-за последних ограничительных мер. Речь о том, что простой танкеров с партиями груза вдали от портов не позволяет им выполнять рейсы.

Ранее стало известно, что после объявления 10 января о введении новых санкций США десятки танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь и не могут войти в порты направления.