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09:28, 21 января 2025Экономика

В Бундестаге потребовали возобновить импорт российской нефти для немецкого НПЗ

Депутат ФРГ Дагделен призвала возобновить импорт нефти из РФ для НПЗ в Шведте
Дмитрий Воронин
Севим Дагделен

Севим Дагделен. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Германии следует возобновить импорт российских углеводородов на НПЗ в немецком городе Шведт, сделав это ради рыночных цен на энергоносители. Об этом на своей странице в социальной сети X заявила депутат Бундестага Севим Дагделен.

«Это безумие должно быть остановлено», — написала политик, комментируя материал Berliner Zeitung, посвященный влиянию антироссийских санкций на завод. В статье говорится, что предприятие, занимавшееся раньше переработкой российской нефти, поступавшей по трубопроводу «Дружба», теперь пришло в упадок, и речь идет о сокращениях сотрудников.

Парламентарий также вновь высказалась за открытие «Северного потока — 2», которое, с ее точки зрения, также поможет наладить ситуацию. Ранее в январе Дагделен потребовала запустить неповрежденную ветку газопровода после остановки транзита топлива через Украину.

ВВП Германии сократился на 0,2 процента второй год подряд после снижения на 0,3 процента в 2023-м. На фоне этого возможный сменщик Олафа Шольца на посту канцлера предложил сократить на 100 миллиардов евро расходы на миграцию и социальные нужды.

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