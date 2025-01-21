В Днепропетровске сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры

В Днепропетровске в результате взрывов поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«Беспокойным выдалось утро для Днепропетровщины. Взрывы раздались в областном центре. В городе частично разрушено складское помещение», — говорится в публикации.

Лысак добавил, что склад частично не эксплуатировался.

Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после 319 взрывов. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.