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09:59, 20 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье

Глава украинской ОГА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры после 319 взрывов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он пишет, что ряд объектов повреждены на подконтрольной Киеву территории. Федоров не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Сообщается, что взрывы произошли в районе населенных пунктов Гуляйполе, Щербаки, Пятихатки и Лобковое.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по зданию суда в Васильевке Запорожской области. «Противник нанес артиллерийский удар неустановленным боеприпасом по городу Васильевка. Разрушения получило здание районного суда», — написал губернатор региона Евгений Балицкий.

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