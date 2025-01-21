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06:50, 21 января 2025Силовые структуры

В Мариуполе поймали шпиона украинской разведки

Спецслужбы ДНР поймали шпиона украинской разведки в Мариуполе
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) поймали шпиона украинской разведки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по ДНР.

«В ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель Мариуполя, подозреваемый в государственной измене и шпионаже в пользу противника», — говорится в сообщении.

Сбором и передачей данных о местах дислокации Вооруженных сил (ВС) РФ мужчина начал заниматься еще до получения российского гражданства. После получения паспорта РФ по заданию Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины он продолжил собирать сведения о российских военных.

Ранее в Краснодарском крае суд приговорил жителя, пытавшегося уехать сражаться против ВС России, к шести годам строгого режима. Сотрудники ФСБ задержали мужчину при попытке выехать на Украину.

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