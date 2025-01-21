В ЕС заявили о непонимании политики Трампа по Украине

Еврокомиссар Домбровскис: У ЕС пока нет понимания политики Трампа по Украине

У Европейского союза (ЕС) пока нет понимания того, какой будет политика президента США Дональда Трампа по отношению к конфликту на Украине, но страны сообщества готовы ее обсуждать с Вашингтоном. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

«Это правда, у нас пока нет четкого понимания нового подхода США по конфликту на Украине, но мы привержены продолжению поддержки Киева и также готовы сотрудничать с Вашингтоном для подтверждения коллективных усилий со стороны всех демократических стран по помощи украинцам», — отметил политик.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен продолжать поддерживать Украину и предоставлять необходимую помощь без всяких вопросов независимо от позиции США. Она добавила, что страны сообщества уже вложили в Украину 130 миллиардов евро и не собираются прекращать помощь Киеву.