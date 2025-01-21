В Германии объяснили отсутствие упоминания Украины в речи Трампа

Реттген: Трамп не говорил об Украине, так как не придает ей большого значения

Избранный президент США Дональд Трамп не говорил об Украине в ходе инаугурационной речи, так как не придает ей большого значения. Такое допущение сделал член бундестага, эксперт по внешней политике ХДС Норберт Реттген в интервью Tagesspiegel.

«Трамп ни разу не упомянул Украину или Россию в своей речи. Тут может быть две интерпретации: либо он не придает большого значения Украине и считает этот вопрос европейским, либо теперь он стал скептически относиться к тому, что с [президентом России Владимиром] Путиным может быть достигнуто устойчивое решение путем переговоров. Трамп работает с максимальными требованиями, которые призваны спровоцировать и шокировать настолько, что само требование приводит к изменению поведения», — отметил немецкий политик.

Реттген добавил, что речь Трампа соответствовала общей направленности его предвыборных обещаний. По его мнению, это может говорить о серьезности намерений республиканца, который считает себя «великим преобразователем американской истории».

20 января состоялась церемония инаугурации Трампа. В ходе выступления президент США указал, что страна должна вернуть контроль над Панамским каналом и выйти из Парижского соглашения по климату. Говоря о внешней политике, он никак не затронул конфликт на Украине. При этом республиканец подчеркнул, что США будут наращивать свою военную мощь, чтобы положить конец вооруженным конфликтам.