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17:42, 21 января 2025Мир

В Испании ответили Трампу на слова о членстве в БРИКС

Глава автономного сообщества Диас Трампу: Испания не стремилась вступить в БРИКС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Испания не является и никогда не стремилась стать частью межгосударственного объединения БРИКС. Таким образом глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо ответила на слова президента США Дональда Трампа о том, что королевство состоит в БРИКС, передает газета Infobae.

«Ни сами испанцы, ни проживающие в Испании люди, ни, конечно же, ее власти не являются частью БРИКС и никогда не хотели ею быть», — заявила политик.

Аюсо вместе с тем поздравила нового американского лидера с прошедшей 20 января инаугурацией, а также выразила готовность своего регионального правительства сотрудничать с администрацией Трампа, подчеркнув «союзнические отношения двух стран».

Ранее Трамп по ошибке упомянул Испанию как страну БРИКС. Глава Белого дома добавил, что не считает объединение угрозой для США. В то же время он заявил, что все равно собирается ввести стопроцентные пошлины против стран — участниц БРИКС.

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