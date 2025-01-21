Трамп по ошибке назвал Испанию страной БРИКС

Трамп по ошибке заявил, что Испания является страной БРИКС

Президент США Дональд Трамп по ошибке упомянул Испанию как страну БРИКС. Об этом сообщает CNN.

«Они — страна БРИКС, Испания. Вы знаете, что такое страна БРИКС?», — поинтересовался он у журналистов в Овальном кабинете Белого дома. Телеканал напомнил, что буква S в аббревиатуре относится к Южной Африке, которая присоединилась к международному объединению в 2010 году.

Глава Белого дома добавил, что не считает БРИКС угрозой для Соединенных Штатов. В то же время он заявил, что все равно собирается ввести стопроцентные пошлины против стран объединения.

Ранее политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок в разговоре с «Лентой.ру» высказал мнение, что Дональд Трамп после официального вступления в должность будет строить отношения с каждой страной Европейского союза (ЕС) индивидуально.