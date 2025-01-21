Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:35, 21 января 2025Мир

Трамп по ошибке назвал Испанию страной БРИКС

Трамп по ошибке заявил, что Испания является страной БРИКС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп по ошибке упомянул Испанию как страну БРИКС. Об этом сообщает CNN.

«Они — страна БРИКС, Испания. Вы знаете, что такое страна БРИКС?», — поинтересовался он у журналистов в Овальном кабинете Белого дома. Телеканал напомнил, что буква S в аббревиатуре относится к Южной Африке, которая присоединилась к международному объединению в 2010 году.

Глава Белого дома добавил, что не считает БРИКС угрозой для Соединенных Штатов. В то же время он заявил, что все равно собирается ввести стопроцентные пошлины против стран объединения.

Ранее политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок в разговоре с «Лентой.ру» высказал мнение, что Дональд Трамп после официального вступления в должность будет строить отношения с каждой страной Европейского союза (ЕС) индивидуально.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп начал отменять Байдена. Новый президент США заблокировал сразу 78 указов предшественника

      Российский губернатор раскрыл подробности перехвата 22 беспилотников над регионом

      Обломок беспилотника под окнами многоэтажки в Смоленске сняли на видео

      Осужденный за взятки экс-замглавы ФСИН Максименко накопил долги

      Трамп по ошибке назвал Испанию страной БРИКС

      На Западе раскрыли отношение Фон дер Ляйен к Трампу

      Россияне побывали в Турции и пожаловались на грязь и сломанную мебель в номере отеля

      Украина выпустила свыше полсотни беспилотников по шести регионам России

      Рынок машин с пробегом в России рекордно вырос

      В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше