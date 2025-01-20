Спрогнозировано будущее отношений Евросоюза с США при Трампе

Политолог Бышок: Трамп будет строить отношения с каждой страной ЕС индивидуально

Избранный президент США Дональд Трамп после официального вступления в должность будет строить отношения с каждой страной Европейского союза (ЕС) индивидуально, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он спрогнозировал будущее развитие отношений Вашингтона и Европы.

«На самом деле для Дональда Трампа Европейский союз — это, с одной стороны, возможность альянса, а с другой стороны — вызов. Вызов экономический и вызов политический. В этом смысле мне кажется, что Дональд Трамп будет относиться к Евросоюзу не как к целостной структуре, а как к группе государств, с каждым из которых он выстраивает особые отношения», — сказал политолог.

По словам специалиста, с каждым отдельным государством США будут строить отдельную линию взаимоотношений.

Это будет история, связанная не со складом Европейского союза, а, скорее, с избирательным подходом Дональда Трампа конкретно к каждой конкретной стране внутри Европейского союза Станислав Бышок политолог

«Это не групповая будет история, а это будет история конкретно Дональд Трамп — премьер-министр Венгрии или президент Франции, или канцлер Германии и так далее. В этом смысле отношений с Евросоюзом как таковым, наверное, не будет. Будут отношения с каждым конкретным президентом. Понятно, что отношения Трампа с Орбаном — это одна история, а с кем-то из Германии, например, другая, с Францией — третья», — объяснил он.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет в Вашингтоне 20 января в 20 часов по московскому времени. Политик заявил, что после вступления в должность главы государства подпишет около сотни указов.