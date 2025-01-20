Трамп подпишет почти 100 указов сразу после инаугурации

Трамп подпишет почти 100 указов в первый день президентства

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подписать почти 100 указов в первый же день вступления в должность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пул журналистов республиканца.

«В течение нескольких часов после вступления в должность я подпишу десятки указов, их число будет близко к сотне», — завил Трамп, добавив, документы будут направлены на отмену «множества вещей», которые сделал уходящий президент США Джо Байден.

Ранее Трамп заявил, что внешняя политика Байдена была худшей за всю историю страны. Трамп отметил, что не хотел бы оскорблять людей, когда они покидают свои посты, но добавил, что ему казалось «этот день никогда не наступит».