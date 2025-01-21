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11:02, 21 января 2025Силовые структуры

В Москве девочка провела дома мнимый обыск и отправила деньги родителей аферистам

Девочка из Москвы выслала аферистам деньги и украшения мамы после мнимого обыска
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Девочка-подросток из Москвы провела мнимый обыск в доме, а затем отправила аферистам посылку с деньгами и драгоценностями родителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, мошенник позвонил 16-летней девочке накануне и представился сотрудником учебного заведения — по его просьбе потерпевшая продиктовала код из СМС, поступившего с сайта «Госуслуг». После этого подростку поступило сообщение о взломе аккаунта, а аферисты, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, уговорили ее провести в квартире мнимый обыск. Во время «обыска» девочка общалась с мошенниками по видеосвязи.

Все найденные деньги она положила в рюкзак, а затем передала курьеру, которого вызвала сама. После этого потерпевшая собрала ювелирные украшения мамы и выслала их следом при помощи службы доставки в Ульяновск.

Предварительный ущерб оценивается в более чем 700 тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мошенника, укравшего 20 миллионов рублей у похожего на него мужчины.

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