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11:34, 20 января 2025Силовые структуры

В российском регионе внешне похожий на потерпевшего мошенник похитил 20 миллионов рублей

В Петербурге задержан мошенник, укравший 20 млн рублей у внешне схожего мужчины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали мошенника, укравшего 20 миллионов рублей у похожего на него мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ему предъявлено обвинение по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, мужчина приехал в Санкт-Петербург из Красноярского края, где получил от подельников фальшивый паспорт с данными человека, внешне похожего на него. Там он обратился в офис мобильного оператора, чтобы восстановить якобы утерянную sim-карту. После этого ему удалось получить данные о счетах потерпевшего, с которых злоумышленник перевел 20 миллионов рублей. Деньги он направил своим сообщникам, оставив себе часть в качестве вознаграждения.

Сотрудники полиции устанавливают сообщников задержанного и их причастность к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что в России задержали директора образовательного учреждения за хищение 24 миллионов рублей.

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