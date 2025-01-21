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23:56, 21 января 2025Силовые структуры

Раскрыта сумма рекордной кражи мошенниками денег у россиянки

Трифонов: Мошенники установили рекорд, выманив ₽350 млн и $800 тыс. у россиянки
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Телефонные мошенники установили рекорд по выманиванию средств у россиян — в этот раз жертва отдала злоумышленникам 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов. Сумму кражи раскрыл полковник полиции в отставке, член Общественного экспертного совета МВД РФ Алексей Трифонов в Telegram-канале.

«Потерпевшей является экс-помощница бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова, бывшая глава Корпорации развития Самарской области Ольга Серова», — написал Трифонов, ссылаясь на собственные источники.

Как пишет издание Baza в Telegram, 71-летняя россиянка сняла такую сумму в одном из крупных российских банков. Сотрудники финансовой организации несколько дней отговаривали ее снимать деньги, но препятствовать владелице в получении средств не могли.

Ранее сообщалось, что девочка-подросток из Москвы провела мнимый обыск в доме, а затем отправила аферистам посылку с деньгами и драгоценностями родителей. Предварительный ущерб оценивается в более чем 700 тысяч рублей.

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