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12:27, 21 января 2025Мир

В одном из первых решений Трампа увидели месть «глубинному государству»

Bloomberg: Трамп отозвал доступ к секретной информации экс-директорам ЦРУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп одним из первых решений на посту главы государства отозвал доступ к секретной информации 50 бывшим сотрудникам разведывательных ведомств Штатов, включая бывших директоров Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом пишет Bloomberg.

«Трамп отозвал допуски к секретной информации у 50 бывших сотрудников разведки США, (...) выполнив предвыборное обещание отомстить тем, кого он считает участниками заговора "глубинного государства" против него», — предполагают авторы.

Агентство сообщило о лишении доступа к секретной информации авторов открытого письма, написанного в последние дни президентских выборов 2020 года и содержавшего обвинения в публикации файлов с компьютера сына бывшего президента США Джо Байдена Хантера. Журналисты увидели в решении Трампа месть высказавшимся о его окружении разведчикам, включая шестерых экс-директоров ЦРУ.

Ранее Трамп решил уволить более тысячи назначенцев Байдена из администрации США. По его словам, президентский отдел кадров активно занимается выявлением и увольнением сотрудников.

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