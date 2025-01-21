В ООН назвали долг США перед организацией

Хак: Общий размер долга США перед ООН составляет $2,8 млрд

Общий размер долга США перед Организацией Объединенных Наций составляет 2,8 миллиарда долларов. Такую сумму назвал заместитель постоянного представителя генсека ООН Фархан Хак, его слова приводит ТАСС.

«Долг США в основной бюджет ООН составляет 1,5 миллиарда долларов. Если учитывать основной бюджет, бюджет на миротворческие миссии и на трибуналы, то общая сумма составляет 2,8 миллиарда долларов», — ответил Хак на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что ООН поддерживает любые контакты между российским президентом Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом.