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21:52, 21 января 2025Мир

В ООН назвали долг США перед организацией

Хак: Общий размер долга США перед ООН составляет $2,8 млрд
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Общий размер долга США перед Организацией Объединенных Наций составляет 2,8 миллиарда долларов. Такую сумму назвал заместитель постоянного представителя генсека ООН Фархан Хак, его слова приводит ТАСС.

«Долг США в основной бюджет ООН составляет 1,5 миллиарда долларов. Если учитывать основной бюджет, бюджет на миротворческие миссии и на трибуналы, то общая сумма составляет 2,8 миллиарда долларов», — ответил Хак на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что ООН поддерживает любые контакты между российским президентом Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом.

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