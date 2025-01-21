В отношении россиянина возбудили уголовное дело за посты в социальной сети

В Калмыкии возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма

В Калмыкии возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 354.1 («Реабилитация нацизма с использованием сети «Интернет»») УК РФ.

По данным следствия, житель Астраханской области находился по рабочим вопросам на территории Юстинского района республики, где с 9 сентября по 16 октября 2024 года в одной из социальных сетей неоднократно размещал нацистскую символику. Он также опубликовал текст, направленный на отрицание фактов, установленных Международным военным трибуналом, тем самым одобряя и оправдывая идеологию фашизма. Эти материалы были доступны неограниченному кругу пользователей.

Следователи проводят следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянина оштрафовали на несколько миллионов за пост в соцсетях.