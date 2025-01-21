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18:19, 21 января 2025Экономика

В подмосковном городе частично пропали свет и вода

В Дзержинском частично пропали свет и вода
Мария Черкасова

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В Дзержинском произошла коммунальная авария, из-за чего там частично отключили свет и воду. Об этом говорится в Telegram-канале MSK1.ru.

Авария случилась в результате автоматического отключения кабельно-воздушной линии электропередачи. В данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы. В скором времени электроснабжение будет восстановлено, сообщили журналистам в «Россетях».

Из-за технологического нарушения нет электричества и воды на улицах Угрешская, 26, 32, 13, Лесная, 15, 19а 17а, Ленина, 2а, 7, Шама, 3, 5, 1в и улице Академика Жукова, 34а, сообщили в Telegram-канале «Дзержинский Online».

Ранее жители 11 улиц во Владивостоке остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Отключения коснулись улиц Адмирала Захарова, Арсеньева, Бестужева, 1-я Морская, Набережная, Посьетская, Станюковича, Тигровая, Пограничная, Семеновская, а также Инженерного переулка.

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