Часть жителей российского города лишилась света

Жители 11 улиц во Владивостоке остались без света

Жители 11 улиц во Владивостоке остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. О том, что часть населения российского города лишилась света, сообщили в пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС).

Отключения коснулись жилых домов и социальных объектов, расположенных на улицах Адмирала Захарова, Арсеньева, Бестужева, 1-я Морская, Набережная, Посьетская, Станюковича, Тигровая, Пограничная, Семеновская, а также на Инженерном переулке. Отмечается, что устранить аварию на электросетях специалистам удалось в девять часов по московскому времени (16 часов по местному времени).

Ранее в январе стало известно, что без электричества из-за короткого замыкания остались три населенных пункта в Краснодарском крае — город Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения.