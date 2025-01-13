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14:47, 13 января 2025Экономика

Часть жителей российского города лишилась света

Жители 11 улиц во Владивостоке остались без света
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Артем Соколов / Коммерсантъ

Жители 11 улиц во Владивостоке остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. О том, что часть населения российского города лишилась света, сообщили в пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС).

Отключения коснулись жилых домов и социальных объектов, расположенных на улицах Адмирала Захарова, Арсеньева, Бестужева, 1-я Морская, Набережная, Посьетская, Станюковича, Тигровая, Пограничная, Семеновская, а также на Инженерном переулке. Отмечается, что устранить аварию на электросетях специалистам удалось в девять часов по московскому времени (16 часов по местному времени).

Ранее в январе стало известно, что без электричества из-за короткого замыкания остались три населенных пункта в Краснодарском крае — город Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения.

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