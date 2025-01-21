В Раде назвали возможный срок проведения переговоров с командой Трампа

Арахамия: Переговоры с командой Трампа могут состояться в начале февраля

Переговоры представителей Украины с командой Трампа могут состояться в начале февраля. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, передает издание «Общественное» в Telegram.

«Я думаю, что там на самом деле будут происходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа, поэтому ждем. Через несколько недель будем иметь все необходимые новости», — сказал политик.

Ранее украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что Запад готовит Украину к отказу от утраченных территорий. По его словам, об этом свидетельствует статья Bloomberg о планах России настаивать на сохранении занятых территорий на будущих переговорах.