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16:29, 21 января 2025Бывший СССР

В Раде назвали возможный срок проведения переговоров с командой Трампа

Арахамия: Переговоры с командой Трампа могут состояться в начале февраля
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ben Curtis / AP

Переговоры представителей Украины с командой Трампа могут состояться в начале февраля. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, передает издание «Общественное» в Telegram.

«Я думаю, что там на самом деле будут происходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа, поэтому ждем. Через несколько недель будем иметь все необходимые новости», — сказал политик.

Ранее украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что Запад готовит Украину к отказу от утраченных территорий. По его словам, об этом свидетельствует статья Bloomberg о планах России настаивать на сохранении занятых территорий на будущих переговорах.

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