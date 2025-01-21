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15:33, 21 января 2025Бывший СССР

В Раде опровергли заморозку военной помощи Украине указом Трампа

Нардеп Железняк: указ Трампа о заморозке помощи не распространяется на Украину
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Указ президента США Дональда Трампа о приостановке на 90 дней внешней помощи Вашингтона не распространяется на Украину. Заморозку военных поставок опроверг в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Кратко: нас это не касается. Помощь конгресса [США] мы забрали (там только часть от президента остается, но это не имеет отношения к указу)», — заявил нардеп.

Железняк добавил, что для новых поставок Киеву теперь должен проголосовать Конгресс.

Ранее решение Трампа приостановить помощь другим странам раскритиковали коллеги Железняка. По словам депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подобный указ является для Украины абсолютно неприемлемым.

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