В Раде опровергли заморозку военной помощи Украине указом Трампа

Нардеп Железняк: указ Трампа о заморозке помощи не распространяется на Украину

Указ президента США Дональда Трампа о приостановке на 90 дней внешней помощи Вашингтона не распространяется на Украину. Заморозку военных поставок опроверг в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Кратко: нас это не касается. Помощь конгресса [США] мы забрали (там только часть от президента остается, но это не имеет отношения к указу)», — заявил нардеп.

Железняк добавил, что для новых поставок Киеву теперь должен проголосовать Конгресс.

Ранее решение Трампа приостановить помощь другим странам раскритиковали коллеги Железняка. По словам депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подобный указ является для Украины абсолютно неприемлемым.