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15:13, 21 января 2025Бывший СССР

В Раде раскритиковали решение Трампа приостановить помощь другим странам

Нардеп Гончаренко: Приостановка помощи США Украине абсолютно неприемлема
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP

Полная остановка помощи США, указ о которой подписал президент страны Дональд Трамп, является для Украины абсолютно неприемлемой. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире YouTube-канала «Новости Live».

По его словам, некоторые страны могут помочь Украине, но у них нет возможностей полностью заменить США. Он добавил, что украинский военно-промышленный комплекс недостаточно силен, чтобы полностью обеспечивать себя. Депутат заключил, что Украина очень зависима.

Ранее депутат Верховной Рады Тарас Тарасенко заявил, что решение Трампа о приостановке помощи США другим странам на 90 дней станет большим вызовом для Украины. Он выразил надежду, что Трамп проведет аудит американской помощи Украине и страна покажет, что эффективно использовала выделенные ей средства.

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