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15:21, 21 января 2025Бывший СССР

В Раде заявили о возможной отмене выплат по инвалидности

Депутат Рады Цымбалюк заявил об обсуждениях отмены выплат инвалидам II группы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Роман Цымбалюк

Роман Цымбалюк . Кадр: Продолжение следует / YouTube

Кабинет министров Украины рассматривает отмену выплат инвалидам II и III групп. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Михаил Цымбалюк в интервью изданию «Украинские новости».

«Лицо с инвалидностью II группы получает примерно две тысячи гривен (4,4 тысячи рублей). На эти средства невозможно выжить. Когда говорят, что лицо по инвалидности первой группы будет получать 20 тысяч (44 тысячи рублей), окей, а II и III [группы] — ничего, то это неприемлемо. Хотя бы оставьте этот минимум, потому что действительно негде брать деньги», — высказался политик.

Цымбалюк заявил о возможной отмене выплат по инвалидности без предварительных обсуждений с Радой. Депутат подчеркнул, что считает предложения социальных реформ на Украине способом забрать деньги у населения. По мнению политика, власть должна быть готова к увеличению количества ветеранов и лиц с инвалидностью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января 2025 года. В стране были созданы новые экспертные комиссии, которые должны выборочно и без дополнительного оповещения проверять состояние пациентов.

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