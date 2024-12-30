Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК на Украине с 1 января 2025 года

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Зеркало недели».

Уточняется, что отныне в стране появятся новые экспертные комиссии. Их должны сделать в местных кластерных и надкластерных больницах. В комиссиях будут работать более 4,3 тысячи врачей.

Там же разработают новую систему оценки состояния здоровья человека и его возможностей. В частности, как отмечается, комиссии должны выборочно и без дополнительного оповещения проверять состояние пациентов. Такой подход, как считается, должен исключить лишнее мошенничество, в том числе взяточничество в структурах МСЭК.

Без изменений остаются лишь люди с инвалидностью. Помимо этого, закон не распространяется на медико-социальные экспертизы для детей.

В ноябре Верховная Рада приняла в первом чтении закон о ликвидации МСЭК. Тогда же парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что за законопроект проголосовали 260 членов Верховной Рады.

Незадолго до этого стало известно, что президент Украины подписал закон о реформе МСЭК. Он пошел на этот шаг после скандала с поддельными инвалидностями должностных лиц. В тот момент Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пояснял, что инвалидность будут ставить без осмотра, а лишь после предоставления отдельных справок для экспертизы.