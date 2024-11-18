Зеленский утвердил реформу медкомиссий после скандала с поддельными инвалидностями

Зеленский подписал закон о реформе МСЭК после скандала с инвалидностями

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) после скандала с поддельными инвалидностями должностных лиц. Об этом свидетельствуют данные сайта Верховной Рады, пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Ранее депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что инвалидность будут устанавливать не путем личного присутствия граждан, а предоставлением документов для экспертизы. Кроме того, результаты МСЭК будут видны в электронной системе здравоохранения.

До этого украинские власти приняли план, который должен помочь бороться с коррупцией внутри МСЭК. По его словам, медкомиссии будут упразднены. Также создается специальная группа, которая пересмотрит решения МСЭК.