На Украине поддержали закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий

Верховная Рада в первом чтении поддержала закон о ликвидации МСЭК

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Функции будут возложены на экспертные комиссии, которые будут формироваться в кластерных и сверхкластерных учреждениях здравоохранения», — добавил парламентарий.

По его словам, за принятие законопроекта в первом чтении проголосовало 260 депутатов.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе МСЭК после скандала с поддельными инвалидностями должностных лиц. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщал, что инвалидность будут устанавливать не путем личного присутствия граждан, а путем предоставления документов для экспертизы.