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14:19, 21 января 2025Россия

В России назвали главную проблему переговоров с Зеленским

Депутат Новиков: Главная проблема переговоров с Зеленским — его нелегитимность
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Главной проблемой переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским для России остается его нелигитимность, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он добавил, что указ Зеленского о запрете переговоров на данный момент вторичен.

«Я бы не отталкивался от правовых норм Украины на данный момент, потому что они подчинены политическим интересам, — сказал Новиков. — Закон о запрете переговоров был принят исходя из политической целесообразности, а, значит, его могут и поменять. В конце концов, вряд ли кто-то будет обращать большое внимание на этот запрет. Закон так же предписывает Зеленскому покинуть президентский пост, но он этого не делает».

Политик добавил, что Россия рассматривает украинский конфликт как часть широкой проблемы, связанной с необходимостью обеспечения долгосрочной безопасности в России, Европе и в мире, поэтому и переговоры должны вестись с теми, у кого есть ресурсы для принятия политических решений подобных масштабов.

«Это, прежде всего, США, а не Зеленский. Украинский конфликт рассматривается сквозь призму договоренностей именно с Западом, — подчеркнул депутат. — Что касается Зеленского, то для нас не существует проблемы запрета переговоров с Россией. Но есть другая — кого нам могут предложить как сторону для переговоров вместо человека, утратившего легитимность».

Ранее оветник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Зеленский готов к переговорам с Россией об окончании вооруженного конфликта. Уолтц также подчеркнул, что перед администрацией Трампа стоит вопрос о том, как создать условия для переговоров Москвы и Киева.

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