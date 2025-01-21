В России предложили переименовать Черное море в Русское

Депутат Саратовской облдумы Буланов призвал переименовать Черное море в Русское

Депутат Саратовской облдумы Денис Буланов призвал переименовать Черное море в Русское. Соответствующую идею он озвучил в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что идея переосмысления географических названий становится все более популярной, поскольку она отражает намерение стран подчеркнуть свою историческую и культурную идентичность. В связи с этим он предложил рассмотреть вопрос о возвращении Черному морю его прежнего названия — Русское море. Буланов подчеркнул, что Черное море было Русским на протяжении веков и именно в таком названии оно упоминалось в древнерусских летописях и в хрониках европейских и арабских авторов. «Именно здесь русские князья устанавливали торговые пути, зарождалась русская дипломатия, здесь ковалась геополитическая мощь. Однако имя, овеянное славой и омытое кровью, было утрачено. Так не стоит ли нам сегодня сделать этот символический жест и вернуть на карты Русское море? Хотя бы для использования во внутренней географии?» — считает депутат.

По информации Telegram-канала Mash, документ с предложением о смене названия уже направлен в Федеральную службу госрегистрации и картографии. Если инициативу одобрят, Русское море появится на всех картах и в новых школьных учебниках.

Днем ранее президент США Дональд Трамп предложил во время инаугурационной речи переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Глава зарубежного государства отметил, что включил задачу по смене его названия в число первостепенных президентских указов.