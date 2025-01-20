CNN: Трамп предложил переименовать Мексиканский залив в залив Америки

Президент США Дональд Трамп предложил в ходе инаугурационной речи переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Трансляция речи политика доступна на сайте телеканала CNN.

«Через короткое время мы изменим название Мексиканского залива на Залив Америки», — подчеркнул политик. Трамп включил переименование Мексиканского залива в число первостепенных президентских указов.

Также вступивший в должность президент США предложил переименовать гору Денали на Аляске, ранее носившую имя бывшего президента США Уильяма Мак-Кинли. В 1975 году Совет Аляски по географическим названиям сменил название горы с Мак-Кинли на Денали, после чего законодательное собрание штата утвердило это решение.

Ранее Трамп заявил о намерениях освоить Марс и установить на планете флаг страны. Политик призвал добиться продвижения «предначертанной судьбы» (manifest destiny — прим. «Ленты.ру») в ходе своего второго президентского срока.