В России захотели ужесточить наказание за возбуждение ненависти и вражды

В правительстве одобрили инициативу об ужесточении наказания по статье 282 УК РФ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минюста об ужесточении наказания по статье 282 УК РФ, предусматривающей ответственность за возбуждение ненависти или вражды по национальному либо социальному признаку. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источник в правительстве.

Авторы поправки предлагают привлекать виновных к уголовной ответственности за однократное совершение преступного деяния. Сейчас наказание наступает после привлечения гражданина к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

На практике суды чаще назначают в качестве наказания штрафы от 300 до 500 тысяч рублей, но бывают и приговоры на срок от двух до пяти лет, отмечает заместитель председателя коллегии «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов.

В 2024 году половина из 734 административных дел по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды») касались одобрения или пропаганды насилия к человеку в интернете, добавил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Игорь Черепанов.

В декабре суд приговорил к 2,5 года колонии-поселения стримера Павла Прокудина из Волгограда за оскорбление бойцов специальной военной операции.