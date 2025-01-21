В России заочно осудили латвийского наемника за участие в боях на стороне ВСУ

Суд в ДНР дал 14 лет колонии наемнику Сверчкову за участие в боях на стороне ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима 34-летнего наемника из Латвии Александра Сверчкова за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как установил суд, в период с августа 2023 года по сентябрь 2024 года Сверчков прибыл на Украину, где добровольно вступил в Интернациональный легион. Там он прошел военную подготовку и получил оружие. В октябре 2023 года он добровольно перешел в состав 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, после чего принимал участие в боях на стороне Украины в различных точках боевого столкновения.

За свои действия наемник получил более 1,2 миллиона рублей. Суд заочно приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что воюющий в ВСУ грузинский наемник заочно осужден в ДНР на 14 лет колонии.