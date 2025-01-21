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10:46, 21 января 2025Силовые структуры

Воюющий в ВСУ грузинский наемник заочно осужден в ДНР на 14 лет колонии

В ДНР суд заочно дал 14 лет колонии грузинскому наемнику Эйбову за участие в ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 24-летнего гражданина Грузии Эльнура Эйбова, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Осужденный признан виновным в совершении преступления по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По данным ведомства, в марте 2022 года Эйбов прибыл в пункт постоянной дислокации «Грузинского национального легиона» (признан на территории России террористическим и запрещен) на Украине. Там его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием. Он прошел военную подготовку по обращению с боевым оружием и обучился стратегии, тактике и способам боевых действий.

До ноября 2024 года мужчина участвовал в боях на стороне Украины против представителей силовиков ДНР и военнослужащих Вооруженных сил России в качестве наемника, за что получил более 2,5 миллиона рублей.

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