В российском городе снесли не до конца расселенный жилой дом

В Иркутске начали снос дома, откуда еще не съехали все жильцы

В Иркутске начали сносить дом, который еще не до конца расселен. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на адвоката пострадавших Марину Константинову обратил телеканал «360».

По словам юриста, на момент начала сноса аварийного дома одна квартира не была расселена, однако ее хозяйка находилась на вахте, а сын периодически заезжал проверять временно пустующее жилье. «Акт соглашения о передаче имущества на момент сноса не был подписан… (...) Люди самовольно снесли дом, технику и квартиру повредили», — сообщила адвокат. Когда 4 января он приехал к дому, то увидел, как его начали разбирать. Мужчина остановил работы и позвонил матери, которая связалась с местной администрацией, где ей сообщили, что никаких разрешений на снос не выдавали. Однако водитель бульдозера утверждал, что действует по указанию «владельцев земли». Через некоторое время рабочие вернулись и продолжили разбирать дом. При этом имущество женщины повредили или растащили при сносе: при попытке спасти оставшееся ее сын обнаружил пропажу холодильника и батареи отопления, а также перевернутые шкафы.

Мужчина подчеркнул, что ранее его мать уверяли, что ей выдадут ключи от нового жилья после перевозки вещей, и рекомендовали не беспокоиться. Между тем, поделилась информацией адвокат, после инцидента ее подзащитная обратилась в полицию с требованием возбудить уголовное дело против тех, кто виновен в случившемся.

По факту незаконного сноса региональный следственный комитет организовал проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и выявить причастных.

Ранее в этот же день стало известно, что в Новосибирске расселение одного из аварийных домов затянулось на десять лет.