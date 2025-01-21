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12:02, 21 января 2025Экономика

В российском городе расселение аварийного дома затянулось на десять лет

В Новосибирске ветхий дом 1952 года постройки не смогли расселить за десять лет
Виктория Клабукова

Фото: Павел Гирин / РИА Новости

В Новосибирске расселение одного из аварийных домов затянулось на десять лет. Добиться новых квартир жильцам теперь помогают в Следственном комитете, говорится в сюжете телепередачи «Прецедент».

Восьмиквартирную двухэтажку в 3-м переулке Бурденко признали аварийной в 2015 году, но новое жилье собственникам до сих пор не предоставили. За десять лет, пока сроки расселения сдвигаются, стены в доме начали разъезжаться, перекрытия прогнили, завелись грызуны. Износ несущих конструкций составляет от 90 до 100 процентов. В здании с досаждающей регулярностью прорывает трубы — то водопровода, то отопления. В таких условиях вынуждены жить в том числе и многодетные семьи. С целью ускорить процесс расселения жильцы за собственный счет заказали экспертизу постройки, но дальше этого дело не пошло.

Ситуация начала меняться только после того, как домом заинтересовался Следственный комитет. Весной 2024-го было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. К декабрю собственники начали получать оповещения о скором расселении. Квартал, в котором располагается здание, как сообщили в мэрии, вошел в зону комплексного развития вместе с другими 22 жилыми домами. Расселить их планируется до 2032 года.

Ранее на затянувшееся расселение аварийного дома-памятника пожаловались в другом российском городе, Астрахани. Фасад усадьбы XIX века испещрен трещинами, подвал затоплен, перекрытия в полу проваливаются, а чердак сгорел еще двадцать лет назад.

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