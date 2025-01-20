СК проверит ситуацию с расселением затопленной усадьбы XIX века

В Астрахани СК проверит ситуацию с затянувшимся расселением усадьбы XIX века

В Астрахани жильцы обветшалого дома-памятника жалуются на затянувшееся расселение. Дом признан аварийным и подлежит реконструкции, передает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Старинная усадьба XIX века располагается в центре города. Дом обладает статусом памятника архитектуры регионального значения и давно требует ремонта. Фасад здания испещрен трещинами, подвал в нем затоплен, перекрытия в полу проваливаются. Чердак сгорел в пожаре еще двадцать лет назад.

Расселение, по информации районной прокуратуры, было назначено еще на прошлый год — с апреля по декабрь 2024-го. Ситуацию может изменить СК: глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить, нарушаются ли права собственников аварийной усадьбы. Жильцы тем временем облагораживают двор, красят фасад и укладывают тротуарную плитку у дома.

Ранее внимание Бастрыкина привлек аварийный дом в поселке Шерловая Гора в Забайкалье. Постройку не могут расселить с 2018 года, а в 2022-м от сырости в одной из квартир обрушилась стена.