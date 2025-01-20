Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:18, 20 января 2025Экономика

СК проверит ситуацию с расселением затопленной усадьбы XIX века

В Астрахани СК проверит ситуацию с затянувшимся расселением усадьбы XIX века
Виктория Клабукова

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Астрахани жильцы обветшалого дома-памятника жалуются на затянувшееся расселение. Дом признан аварийным и подлежит реконструкции, передает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Старинная усадьба XIX века располагается в центре города. Дом обладает статусом памятника архитектуры регионального значения и давно требует ремонта. Фасад здания испещрен трещинами, подвал в нем затоплен, перекрытия в полу проваливаются. Чердак сгорел в пожаре еще двадцать лет назад.

Расселение, по информации районной прокуратуры, было назначено еще на прошлый год — с апреля по декабрь 2024-го. Ситуацию может изменить СК: глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить, нарушаются ли права собственников аварийной усадьбы. Жильцы тем временем облагораживают двор, красят фасад и укладывают тротуарную плитку у дома.

Ранее внимание Бастрыкина привлек аварийный дом в поселке Шерловая Гора в Забайкалье. Постройку не могут расселить с 2018 года, а в 2022-м от сырости в одной из квартир обрушилась стена.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп вступил в должность президента США

      Трамп пообещал вернуть в США свободу слова

      Врач назвал неочевидную причину выпадения волос

      Трамп высказался о количестве гендеров в США

      Трамп назвал себя миротворцем

      В Харьковской области рассказали о ежедневных обстрелах со стороны ВСУ

      Туристка решила полетать на параплане в Гоа, упала в овраг и не выжила

      Трамп заявил о планах признать наркокартели террористическими организациями

      Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой

      В Евросоюзе призвали не спешить с ответом на пошлины Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше