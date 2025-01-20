В российском селе в аварийном доме от сырости рухнула стена

В Забайкалье ветхий дом с рухнувшей от влаги стеной заинтересовал Следком

В Забайкалье жильцы обветшалого дома не могут дождаться расселения. На состояние здания обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

На непригодные для жизни условия жалуются собственники 16-квартирного дома во 2-м микрорайоне поселка Шерловая Гора.

Здание было построено в середине 90-х, но уже к 2005 году стало разрушаться. В 2018-м его признали аварийным, но до сих пор так и не предоставили квартировладельцам иные варианты жилья.

Кровля прохудилась, из-за чего дом начало постоянно заливать. Из-за регулярных потопов в стенах образовались сквозные трещины и разрослась плесень. В итоге перекрытия отсырели, и в 2022-м в одной из пустующих квартир обвалилась стена. В результате обрушения 13 семей пришлось эвакуировать. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о халатности, но вскоре оно было прекращено. Теперь же ситуацией заинтересовались в Следкоме. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить новое уголовное дело, а о ходе расследования — доложить ему.

Ранее Бастрыкин запросил доклад по промерзшему дому в Воронеже. Отопление в нем не могут наладить с 80-х, а причин для капремонта системы в инстанциях не видят.