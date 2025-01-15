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17:09, 15 января 2025Экономика

Россияне пожаловались на невыносимый холод в квартирах с 80-х

Воронежцы пожаловались на невыносимый холод в квартирах с 80-х годов
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В одном из домов Воронежа отопление не могут наладить с 1980-х годов. В квартирах стоит невыносимый холод, передает жалобы жильцов местное отделение «Народного фронта».

Коммунальная авария в пятиэтажке по улице Хользунова произошла 40 лет назад. Без особых на то оснований отопительные трубы в рамках ремонтных работ решили перенести наружу, что не предусмотрено строительным проектом. С тех пор собственники живут в постоянном холоде. Порой температура в квартирах опускается до 16 градусов тепла. Круглый год горожанам приходится использовать обогреватели и газовые плиты. В таких условиях вынуждены жить 90 воронежских семей.

Капремонт, проведенный в 2022 году, коснулся лишь кровли, а система отопления, по словам ответственных за работы, в обновлении не нуждалась. Следующий капремонт запланирован лишь на 2044-й. Собственники обратились к волонтерам. Силами общественников было составлено обращение в областное правительство и правоохранительные органы. Ситуацией заинтересовались в региональном управлении Следственного комитета. По факту некачественного теплоснабжения в ведомстве организовали проверку. Доклад по проблемному дому запросил и глава Следкома Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что жители Елизова Камчатского края отпраздновали Новый год в миазмах. С декабря фекалиями затопило подвал здания с первого по четвертый подъезд. Ни обращение в управляющую компанию, ни вызов аварийной службы не ускорили решение проблемы.

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