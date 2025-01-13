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20:57, 13 января 2025Экономика

Россияне пожаловались на празднование Нового года в зловонии

Жители Елизово встречали Новый год, утопая в нечистотах
Виктория Клабукова

Кадр: «Кам 24» / VK Видео

В Елизове в Камчатском крае дом заливает нечистотами с прошлого года. Все праздники местным жителям пришлось провести в зловонии, передает агентство «Кам 24».

Фекальный потоп в четырехэтажке в Радужном переулке начался еще до Нового года. Из-за прорыва канализационных труб экскрементами затопило весь подвал здания, с первого по четвертый подъезд, поэтому стойкий запах преследует всех квартировладельцев.

Горожане не раз обращались в управляющую компанию и сняли видео, на которых видны последствия затопления. Обращения, однако, не побудили коммунальщиков решить ситуацию. Вызов аварийной службы также ни к чему привел: специалисты просто осмотрели затопленный участок и уехали.

Ранее в том же городе Камчатского края многоквартирный дом погряз в кипящих нечистотах. Здание не подключено к центральной канализации, вследствие чего требуется регулярно откачивать септики. С уходом управляющей компании следить за стоками оказалось некому, и подвал затопило.

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