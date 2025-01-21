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12:08, 21 января 2025Россия

В Совфеде объяснили отношение Трампа к Украине

Косачев: Трамп понимает, что с Киевом можно общаться в уведомительном порядке
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп понимает, что с Украиной можно общаться как с Европой — в уведомительном порядке. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram.

«Трамп прекрасно понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, как он это делает уже и с Европой. Не зря в инаугурационной речи про Украину не было сказано ничего, а лишь про ненужные для Америки войны», — написал сенатор.

Он также напомнил, что президент США не сможет добиться завершения боевых действий на Украине без договоренности с Россией. При этом ультиматумы и ввод новых санкций не помогут, считает Косачев, так как предыдущая администрация страны достигла в них потолка.

Ранее стало известно, что Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи. Говоря о внешней политике, он не затронул конфликт на Украине. При этом он подчеркнул, что США будут наращивать свою военную мощь, чтобы положить конец вооруженным конфликтам.

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